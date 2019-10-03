Белгород, , 18:14 — REGNUM Экспортный потенциал Белгородской области может составить 30%, считает глава региона Евгений Савченко. Многие компании уже вышли на международный рынок и демонстрируют высокие возможности. Дальнейшие перспективы обсуждали 3 октября на заседании Совета по инновационно-технологическому развитию региона в рамках форума «Экспорт продукции АПК. Региональная повестка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Успешно завоёвывают международный рынок белгородские производители мясной продукции, продуктов переработки зерна и отдельных видов пищевой продукции, представители масложировой отрасли. В регионе приступил к работе научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» — его деятельность позволит увеличить объём валового регионального продукта на 20% и повысить конкурентоспособность белгородских товаров. Кроме того, в Белгородской области работает одна из шести российских лабораторий по аудиту предприятий на предмет выполнения требований импортёров.

«На Белгородчине создан мощный агропромышленный и перерабатывающий комплекс. Он исчисляется несколькими сотнями миллиардов рублей. После выполнения основной задачи — обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, следующий логичный шаг — поставка продукции на экспорт. Какой наш экспортный потенциал? Начать надо с десятой части производимой продукции, а потом приближаться к 20−30%. В перспективе надо рассматривать два, два с половиной, до трёх миллиардов долларов. Вот задача на ближайшие пять-семь лет», — сказал глава региона.

По предварительным данным, объём экспорта продукции АПК Белгородской области в 2018 году составил чуть более 300 млн долларов США, или 1,5% от общероссийского показателя.