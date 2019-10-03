Ханты-Мансийск, , 17:51 — REGNUM Федеральная налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам АО «Корпорация развития» (бывший «Урал промышленный — Урал Полярный»). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

А 30 сентября АО «Корпорация развития» было включено в «негативный реестр юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов».

«Корпорация развития» занимается инвестиционными проектами трёх субъектов Уральского федерального округа — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Доли регионов в ней составляют ХМАО — 35,32%, департамент имущественных отношений Ямала — 34,88%, и департамент имущества Тюменской области — 28,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Корпорация развития» реорганизована