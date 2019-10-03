Сочи, Краснодарский край, , 17:26 — REGNUM Россия может построить в Азербайджане мощную атомную электростанцию (АЭС), сообщил 3 октября журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Об этом гендиректор «Росатома» заявил после переговоров президента России Владимира Путина с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По словам Алексея Лихачёва, в Азербайджане серьёзными темпами растёт потребление электроэнергии.

«За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много», — уточнил гендиректор «Росатома».

"АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию», — сказал Алексей Лихачев.

Условия и общая стоимость такого проекта пока не уточнялась.

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