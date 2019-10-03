Нью-Йорк, США, , 17:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги без серьезных изменений на следующий день после крупного падения, 3 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 39,60 пункта (0,15%), до 26 039,02 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,23 пункта (0,08%), до 2885,38 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,77 пункта (0,02%), до 7787,02 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 октября основные индексы Уолл-стрит зафиксировали самое крупное падение за шесть недель.

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