Москва, , 14:00 — REGNUM Представители Верховного суда РФ могут быть лично заинтересованы в деле кипрской компании «Бетафин Лимитед» против ООО «Монолит». Такое мнение высказывают в кипрской компании.

Как напомнили в «Бетафин Лимитед», в 2013 году кипрская компания предоставила заем российской компании ООО «Монолит» в размере около $3 млн. Согласно договору, деньги были перечислены в нескольких валютах — долларах США, фунтах стерлингов и евро. В этих же валютах необходимо было погасить задолженность и выплатить все проценты.

К 2016 году ООО «Монолит» не выплатила долг, поэтому компания «Бетафин Лимитед» обратилась в суд для защиты своих интересов в Солнечногорский городской суд Московской области, который и взыскал денежные средства в различных валютах. С мнением Солнечногорского суда согласился и Московский областной суд. ООО «Монолит» подавало жалобы, так что в итоге дело дошло до кассационной инстанции Верховного суда РФ, которая возвратила его на новое судебное рассмотрение в Судебную коллегию Московского областного суда.

В декабре 2017 года Судебная коллегия приняла по делу уже новое решение, посчитав денежный долг в рублях, но проценты взыскала в валюте фактического платежа в точном соответствии с условиями договора займа. Однако ООО «Монолит» не согласилось и с этим решением, и вновь обратилось за поддержкой в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда.

На этой стадии начались «грубые процессуальные нарушения», считают в «Бетафин Лимитед». По мнению представителей компании, нарушения были допущены, в частности, заместителями председателя Верховного суда Нечаевым В.И., Хомчиком В. В, председателем судебного состава Горшковым В.В. Суть нарушений — в манипуляции процессуальными сроками обжалования, неоднократным возобновлением кассационного производства в разрез с действующим гражданским процессуальным законодательством, указывают в «Бетафин Лимитед». Так, был восстановлен пропущенный шестимесячный срок для подачи жалобы, решением суда было приостановлено исполнение решения суда о взыскании долга, дело направлено на новое рассмотрение.

Компания «Бетафин Лимитед» подала жалобу в Конституционный суд. В итоге была созвана судебная коллегия по гражданским делам в новом составе, которая оставила жалобу ООО «Монолит» без удовлетворения.

Заемщик снова подал жалобу в президиум Верховного суда с требованием отменить апелляционное и кассационное решение, хотя с момента апелляционного решения прошло уже больше года. Такой срок является пресекательным и не подлежит восстановлению. Однако жалоба Верховным судом была передана для рассмотрения по существу, заседание было назначено на 10 июля 2019 года. Правда, в итоге дело было снято с рассмотрения и перенесено на неопределенный срок, со слов сотрудников секретариата Верховного суда, за отсутствием кворума. Но в «Бетафин Лимитед» указывают на тот факт, что в назначенный день президиум Верховного Суда заседал как обычно.

1 октября текущего года на сайте Верховного суда появилась информация, что назначено слушание дела по существу на 09.10.2019 года. «Бетафин Лимитед» было предоставлено максимально короткое время для подготовки к судебному заседанию (без учета выходных — 6 дней), что, по мнению представителей кипрской компании, абсолютно не входит в концепцию судебной практики Верховного суда. В «Бетафин Лимитед» напомнили, что надзорная жалоба была подана в Верховный суд 05.03.2019 г. и пролежала без рассмотрения в Верховном суде 7 месяцев, в нарушение процессуальных сроков. Согласно закону, предельный срок рассмотрения надзорной жалобы истек 20 августа 2019 года.

В «Бетафин Лимитед» сообщают, что все их обращения и ходатайства оставлены без ответа, в том числе и об отводе судей Верховного суда Нечаева В.И., Хомчика В.В., допустивших, по мнению компании, серьезные злоупотребления. Это является грубейшим нарушением принципов равноправия и состязательности сторон, уверены в «Бетафин Лимитед». В компании считают, что это может указывать на личную заинтересованность представителей Верховного суда в данном деле.

Более того, в компании обращались в секретариат Верховного суда по уточнению состава президиума и докладчика на предстоящее заседание. Однако начальник секретариата ВС и это обращение проигнорировал.