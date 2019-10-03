Рим, , 16:40 — REGNUM Опубликованные правительством Италии бюджетные планы свидетельствует о том, что правительство планирует повышать, а не снижать налоги, заявил в четверг, 3 октября, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает информагентство ANSA.

Власти запланировали получение 10,6 млрд евро по новым налогам, при этом снижение платежей должно составить лишь около 2 млрд евро, сказал Берлускони.

В ситуации стагнации в экономике повышение налогового времени — это худший из возможных путей, считает он.