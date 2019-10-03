Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM В Ростовской области с начала года работы лишились почти 6,4 тыс. человек. Это следует из доклада, посвящённого социально-экономической ситуации на Дону.

«С начала 2019 года в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата уволено 6 тыс. 359 человек — 44,4% от запланированных 14 тыс. 306 человек», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что количество безработных в Ростовской области, стоящих на учёте в службе занятости, в настоящее время составляет 18,6 тыс. человек.

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