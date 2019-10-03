Рига, , 16:32 — REGNUM Оборот топ-100 латвийских компаний на рынке древесины за 2018 год увеличился на 25,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Об этом пишет Dienas Business.

«Оборот топ-100 латвийских компаний в отрасли за 2018 год прибавил 670,5 млн евро…, а каждой компании в отдельности, в среднем, вырос на 6,7 млн евро», — пишет издание.

Отмечается, что в лесном хозяйстве работают около 3 тыс. компаний, и это по-прежнему один из главных столпов латвийского экспорта. Всего оборот в лесном хозяйстве Латвии в 2018 г. достиг рекордных 3,34 млрд евро.

Данные регистра предприятий Lursoft свидетельствуют, что оборот 22 компаний страны превысил 10 млн евро, 79 предприятий заработали больше миллиона евро каждое.

В Dienas Business считают этот «взрывной рост» доказательством конкурентноспособности, высокой адаптивности и мобильности латвийского бизнеса.

Итоги 2019-го для латвийских компаний столь радужными не будут, заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации деревообрабатывающей промышленности Кристап Клаус. По его словам, предыдущий год позволил всем накопить ресурсы, чтобы отрасль смогла пережить падение цен этого года.