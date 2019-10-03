Красногорск, , 16:29 — REGNUM Очередной рейтинг организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию появился на сайте ООО «ТСК Мосэнерго». Список должников по состояниюна 1 октября 2019 года возглавило МП «ДЕЗ ЖКУ» (г. о. Химки) с долгом в размере 692,1 млн рублей, за ним следует ДМУП «ЭКПО» (г. о. Дзержинский) — 568,1 млн рублей и МУЖКП «Котельники» — 351,4 млн рублей. Общая задолженность организаций, занимающих первые 10 позиций в антирейтинге, составляет более 2,6 млрд рублей.

В ООО «ТСК Мосэнерго» подчеркнули, что присутствие организаций в рейтинге должников не говорит об их бездействии в вопросах погашения задолженности — за первое полугодие 2019 года оплата по некоторым крупным должникам немного превысила плановые значения, предоставленные ими в графиках погашения задолженности. Благодаря произведенным оплатам задолженность ДМУП «ЭКПО» за первое полугодие 2019 года снизилась на 40 млн руб., а задолженность МУЖКП «Котельники» снижена на 82 млн руб. В компании также заявили, что благодаря тесному взаимодействию с руководством с Московской области и главами муниципалитетов ситуация с снижением просроченной дебиторской задолженности с начала 2019 года существенно улучшилась.

«Мы в еженедельном формате отслеживаем исполнение плановых заданий муниципалитетами у замминистра энергетики Московской области Е.В.Гаврилова, — сообщил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль. — У всех глав вопросы задолженности на постоянном контроле, мы с ними в постоянном контакте. Раз в две недели подробный срез обсуждаем на Межведомственной комиссии в правительстве Московской области. Идет ритмичная работа, которая дает ощутимые результаты».