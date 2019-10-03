Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Столица Крыма возглавила список административных субъектов Южного федерального округа по стоимости бензина. Об этом сообщается в докладе Ростовастата.

Так, в Симферополе за литр бензина марки АИ-92 придётся заплатить в среднем 44,86 рубля, за литр топлива марки АИ-95 — 49,35 рубля. Литр АИ-98 обойдётся в 55,79 рубля, дизельное топливо — в 49,93 рубля.

Литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 дешевле всего обходится жителям Элисты — в 42,81 рубля и 46,58 рубля соответственно. Литр топлива марки АИ-98 в Астрахани в среднем стоит 50,33 рубля, дизельное топливо в Майкопе — 44,80 рубля за литр.