Москва, , 15:54 — REGNUM Тестовый поезд с начальной точкой маршрута в Китае проследовал по территории Казахстана и России и прибыл в Словакию, сообщает 3 октября пресс-служба компании «ТрансКонтейнер».

Поезд отправился 15 сентября из Сианя, время в пути составило 14 дней. Он доставил в город Дунайска-Стреда бытовую технику, одежду, автозапчасти, предназначенные для получателей в нескольких европейских странах. Отмечается, что отправка обратного поезда из Венгрии в Китай запланирована на 7 октября.

«По результатам наших последующих переговоров с партнерами в Китае будет принято решение относительно дальнейших перспектив курсирования сервиса на регулярной основе», — прокомментировал событие управляющий директор компании «ТрансКонтейнер Европа» Павел Шанайца.

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