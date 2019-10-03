Самара, , 15:50 — REGNUM Международная выставка в рамках экономического форума World Halal Day открылась в Самаре. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Выставка проходит на площади Куйбышева и продлится до 5 октября. В ней участвуют более 200 производителей халяльных товаров и услуг из разных регионов страны и мира, в том числе и из Самарской области.

Отмечается, что выставка поделена на две тематические зоны. Одна зона создана для взаимодействия ее участников с потенциальными партнерами и инвесторами. Во второй же зоне гости мероприятия смогут ознакомиться с продукцией халяль.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, в регионе соблюдается индустрия халяль, поэтому самарские производители готовы представить свою продукцию на международный рынок.

Основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, выступая на открытии выставки сообщил, что Самарская область сможет стать хабом для поставщиков и производителей продукции халяль. «Первый шаг для этого сделан», — сообщил он присутствующим.

Напомним, что в Самаре проходит крупнейший международный форум в сфере исламского бизнеса World Halal Day.