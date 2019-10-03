Оренбург, , 15:25 — REGNUM На Южно-Уральской магистрали железной дороги за девять месяцев 2019 года отмечено увеличение грузооборота. В январе-сентябре объемы грузоперевозок составили 144,4 млрд тарифных тонно-км, что на 1,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за девять месяцев 2019 составил 181,5 млрд тонно-км, что на 1,8% выше показателя прошлого года.

В сентябре также наблюдалась тенденция увеличения показателей железнодорожных грузоперевозок. По оперативной информации, погрузка за месяц составила 6,5 млн тонн (+0,1% к показателю аналогичного периода 2018 года). Грузооборот за сентябрь 2019 года составил 16 млрд тарифных тонно-км (+0,5%).

Стоит отметить, что погрузки на железной дороги выросли за счет руды цветной и серного сырья (объем этой продукции составил 2,3 млн тонн, что превышает прошлогодний показатель на 7,3%); объем химикатов и соды вырос на 1,6% (1,9 млн тонн); кокса — на 29,1% (559 тыс. тонн); химических и минеральных удобрений — на 9% (59,4 тыс. тонн); грузов в контейнерах — на 13,7% (946,3 тыс. тонн).

Снизились объемы таких грузов, как черные металлы, нефть и нефтепролдукты, лом черных металлов, промышленное сырье и формовочные материалы, а также стройматериалы.