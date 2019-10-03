Самара, , 15:30 — REGNUM Энергоэффективное городское освещение создается в Самаре. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся в рамках реализации проекта «Умный город». По словам чиновников, в рамках этого проекта ведется в том числе и модернизация систем освещения городских улиц.

Отмечается, в 2019 году в Самаре было впервые установлено светодиодное освещение. В частности, новые энергоэффективные световые точки были установлены в поселке Красный пахарь и в микрорайоне Крутые ключи.

По словам главного инженера муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владислава Бобунова, поскольку в поселке Красный пахарь до настоящего времени вообще не было никакого освещения, сотрудники электромонтажного предприятия сначала смонтировали самонесущий изолированный провод, установили пункт управления сетями уличного освещения и поставили опоры освещения. И только потом установили энергоэффективные лампы.

«В рамках проекта «Умный город» мы здесь смонтировали 72 светодиодных светильника. Всего же в этом году было установлено 413 таких светоточек», — пояснил Владислав Бобунов.

По словам чиновников, срок службы светодиодных ламп составляет порядка 20 лет, а натриевых — до 6 лет. Еще одним преимуществом нового освещения является его экономичность. Так, лампы ДНаТ потребляли 100 ВТ, светодиодные же потребляют 50 Вт.