Смоленск, , 15:17 — REGNUM Новое высокотехнологичное производство тканей будет создано в Смоленской области при поддержке российского Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает 3 октября пресс-служба фонда.

Объём финансирования предприятия со стороны ФРП составит 500 млн рублей. Производство будет запущено на базе компании «СТК ПК», которая планирует выпускать до 13,2 млн погонных метров тканей в год. Продукция предприятия будет поступать на российские швейные фабрики по производству специальной и форменной одежды.

Отмечается, что одновременно экспертный совет ФРП одобрил семь других проектов в Московской, Иркутской, Липецкой, Кировской, Воронежской и Смоленской областях, а также в Татарии. Общая сумма займов по ним превысит 1,5 млрд рублей, а стоимость реализации проектов составит 3,1 млрд рублей.

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