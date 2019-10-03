Майкоп, , 15:15 — REGNUM Власти Адыгеи разработали проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Проект документа направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные организации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Накануне, 2 октября, в Москве проект был представлен министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, который является куратором республики от правительства РФ. В ходе совещания было отмечено, что в этом документе отражены основные направления развития республики.

Наиболее важными для региона, по словам Патрушева, являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и промышленности, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и туризма. В проект индивидуальной программы также включены стимулирующие меры в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, экологии, культуры и спорта.

«Сегодня мы ставим масштабные задачи для повышения конкурентоспособности Адыгеи, выполнения целевых показателей в рамках нацпроектов. Большое значение в этой работе имеет поддержка федерального центра», — отметил на совещании глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, в комплекс мероприятий для более динамичного развития республики включено около 150 инициатив. Они охватывают все сферы жизнедеятельности региона и направлены, как подчеркнул политик, на повышение качества жизни населения.

Читайте также: В Адыгее готовы к выходу на целевые показатели по инвестиционному развитию