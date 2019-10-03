Белгород, , 15:19 — REGNUM Валуйский сахарный завод Белгородской области отправил первые 11 вагонов со свекловичным гранулированным жомом в Китай. Отгрузке предшествовала система контроля качества и безопасности сахарной свёклы на всех этапах производства: от поступления и высева семян до отправки готовой продукции, сообщает пресс-служба регионального Росельхознадзора.

Белгородский завод вошёл в число 21 российского предприятия, которые получили право поставок своей продукции на китайский рынок. В предпосевной период было исследовано на ГМО 18 импортных гибридов сахарной свёклы общей массой более 370 тонн. Специалисты Росельхознадзора совместно с подведомственной межобластной ветеринарной лабораторией в течение всего вегетативного периода проводили фитосанитарные обследования полей, отмечали количество используемых при выращивании сахарной свёклы пестицидов и минеральных удобрений. В преддверии уборки эксперты лабораторно исследовали 995 проб корнеплодов из хозяйств Белгородской, Курской и Тамбовской областей на токсичные элементы, пестициды, радионуклиды, нитраты ГМО.

В список предприятий-экспортёров свекловичного жома в КНР включено ещё два сахарных завода Белгородской области, входящих в состав ООО «РусАгро». Предприятия также готовят свою продукцию к отправке.