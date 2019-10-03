Москва, , 15:13 — REGNUM Основной версией утечки данных по кредитным банкам миллионов клиентов Сбербанка является версия о преступных действиях одного из сотрудников с правами администратора. Об этом 3 октября сообщается в заявлении кредитного учреждения, опубликованном в официальном Facebook Сбербанка.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора», — говорится в сообщении.

При этом в нем отмечается, что средства всех клиентов, включая тех, данные которых попали в сеть, находятся в безопасности, так как учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть — в них нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.

«Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме», — уточняется в сообщении.

Отметим, ранее эксперты заявили о возможной утечке данных 60 млн клиентов банка в России. Позднее в Сбербанке заявили, что проводят служебное расследование в связи с возможной утечкой личных данных клиентов кредитного учреждения.