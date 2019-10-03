Москва, , 15:06 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2019 года в РФ было реализовано 6678 новых машин Lada Vesta, оснащенных автоматической коробкой передач (АМТ), что составляет всего 9% от общих продаж модели. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего за отчётный период двухпедальных моделей Lada Vesta в России было куплено в кузове «универсал» — 4658 единиц. Это составляет 70% от общего числа проданных моделей Vesta. Из них 1236 экземпляров — это стандартные версии и 3422 единицы моделей версии Cross.

Остальные 30% (2020 штук) — это седаны Vesta с автоматической трансмиссией.

Напомним, в ООО «АМС-Аметист» модернизировали приборную панель Lada Vesta. Специалисты придали ей вид в стиле Porsche 911. В отличие от стандартной «приборки» у нового варианта панели более строгий спидометр с белыми цифрами и красными стрелками. Ожидается, что будет выпускаться два варианта панелей: классическая и спортивная. В спортивной версии тахометр размещён по центру.

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