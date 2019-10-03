Уфа, , 15:05 — REGNUM Фонд развития гражданского общества будет создан в Башкирии. Соответствующий указ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Согласно документу, управление делами главы Башкирии, которое станет учредителем фонда, до 1 января 2020 года должно утвердить устав новой некоммерческой организации.

Правительству Башкирии поручено определить состав государственного имущества, которое будет передано фонду и его место нахождения в Уфе.

Согласно указу, объем финансовой поддержки мероприятий по развитию институтов гражданского общества, которые реализуют социально значимые проекты, составит 140 млн рублей.

При этом порядка 40 млн рублей будет распределено в виде субсидий на реализацию общественно значимых программ. 50 млн рублей в виде грантов руководителя региона пройдут на развитие гражданского общества.

Еще 50 млн будут выданы в виде грантов Главы республики на сохранение и развитие государственных языков Башкирии и языков народов Башкирии.