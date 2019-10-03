Курган, , 14:58 — REGNUM Основной этап масштабной модернизации Курганского машиностроительного завода (КМЗ) будет завершен до конца 2020 года, сообщает 3 октября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

За это время предприятие получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением, что позволит увеличить производство гражданской продукции вдвое. В частности, завод нарастит объём выпуска деталей для техники высокой проходимости.

«Поставляемое промышленное оборудование производится самим Ростехом на мощностях Ковровского электромеханического завода», — сообщил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Добавим, в 2018 году Курганмашзавод, находившийся в тяжелой экономической ситуации, был передан под управление Ростеха с целью стабилизации ситуации. Сегодня предприятие входит в состав дочернего холдинга Ростеха — НПО «Высокоточные комплексы».

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