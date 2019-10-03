Сеул, , 17:07 — REGNUM В 2019 году Южная Корея может не достигнуть целевого показателя экономического роста 2,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра и министра финансов страны Хон Нам Ки.

Сеул

Министр отметил, что делая прогноз темпов экономического роста в июле, правительство предположило, что торговый конфликт между США и Китаем ослабнет и Япония не введет экспортные ограничения. Однако в действительности все оказалось иначе, добавил он.

Хон Нам Ки также отметил, что некоторые организации прогнозируют, что темпы экономического роста Южной Кореи составят чуть выше 1%, однако есть и те, кто считает иначе, указывая в своих отчетах 2% или более 1%.

Напомним, что в сентябре текущего года представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и представители Организации макроэкономических исследований АСЕВН +3 (AMRO) понизили прогноз темпов роста экономики Южной Кореи до 2,1%, а сотрудники исследовательского института LG Economic Research Institute — до 2%, рейтингового агентства Standard & Poor’s — до 1,8%.