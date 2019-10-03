Брюссель, , 14:54 — REGNUM В определенных случаях властям ЕС следует проявлять «гибкость» ради того, чтобы стимулировать рост инвестиций, заявил во время своего выступления в Европарламенте в четверг, 3 октября, новый еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Он также выразил намерение пересмотреть пакт ЕС о стабильности и росте, чтобы его правила оказывали больший позитивный эффект.

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября.