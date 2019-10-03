Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Ростов-на-Дону возглавил список городов Южного федерального округа с самыми высокими тарифами на водоотведение. Это следует из доклада Ростовстата, в котором указана средняя стоимость услуг и товаров.

Так, жители Ростова-на-Дону за водоотведение платят в среднем 29,7 рубля (за один кубометр). На втором месте оказался Севастополь — 29,27 рубля, на третьем — Краснодар с 28,16 рубля. Самая дешёвая цена в столице Адыгеи — 14,04 рубля.

Один кубометр горячей воды в Ростове-на-Дону стоит в среднем 165,34 рубля. Это вторая позиция в списке. Дороже только в Майкопе — 168,29 рубля. Дешевле всего горячее водоснабжение обходится жителям Симферополя — 120,18 рубля.

Кубометр холодной воды для ростовчан оказался на уровне 43,22 рубля. На третьем месте оказался Севастополь — 39,28 рубля. Лидером стала Элиста — 46,40 рубля. Самый дешёвый тариф в Майкопе — 17,04 рубля.