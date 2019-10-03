Милан, Италия, , 14:50 — REGNUM Правительство Италии для достижения поставленных экономических задач должно отказаться от снижения пенсионного возраста, заявил в четверг, 3 октября, глава миланской ассоциации промышленников Карло Бономи, передает информагентство ANSA.

Снижение пенсионного возраста Бономи назвал «негативным экспериментом».

Ранее затраты страны на снижение пенсионного возраста оценивались в 15 млрд евро в год.

В феврале 2019 года по инициативе «Лиге» Маттео Сальвини пенсионный возраст в Италии был снижен с 67 до 62 лет при условии наличия 38 лет трудового стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).

После ухода «Лиги» из правительства страны летом 2019 года некоторые представители либералов, которые заняли их место, высказывались за новое повышение пенсионного возраста, однако официальной линией является сохранение пенсионных правил в их нынешнем виде.

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