Милан, Италия, , 14:43 — REGNUM Новый американские пошлины обойдутся экономике Италии в миллиард евро, передает информагентство Askanews в четверг, 3 октября, со ссылкой на экспертные данные.

Особой проблемой для экономики страны может стать введение пошлин в отношении сыров и игристых вин.

Как сообщалось ранее, власти США в середине октября 2019 года введут пошлины на товары из Евросоюза, в том числе продукты питания, на общую сумму 7,5 млрд долларов.

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