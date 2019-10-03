Милан, Италия, 3 октября 2019, 14:43 — REGNUM Новый американские пошлины обойдутся экономике Италии в миллиард евро, передает информагентство Askanews в четверг, 3 октября, со ссылкой на экспертные данные.
Особой проблемой для экономики страны может стать введение пошлин в отношении сыров и игристых вин.
Как сообщалось ранее, власти США в середине октября 2019 года введут пошлины на товары из Евросоюза, в том числе продукты питания, на общую сумму 7,5 млрд долларов.
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