Белгород, , 14:44 — REGNUM Промышленный парк «Фабрика», расположенный в посёлке Северный Белгородской области, стал обладателем сертификата национального стандарта. Он соответствует всем обязательным требованиям, и территории присвоили статус «Действующий индустриальный парк», сообщили 3 октября в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

Требования стандарта являются общими для всех типов индустриальных парков. Промышленный парк «Фабрика» — участник федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Резиденты парка могут получить льготный доступ к производственным площадям и помещениям в целях создания или развития производственных и инновационных компаний. В феврале 2019 года между Министерством экономического развития РФ и правительством Белгородской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

К концу 2020 года в парке планируют создать 250 новых рабочих мест, а объём произведённой продукции довести до 850 млн рублей.