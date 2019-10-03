Кизляр, Дагестан, , 14:15 — REGNUM Представители шести компаний из Швейцарии и Франции посетят Кизлярский коньячный завод в Дагестане, чтобы познакомиться с производством и обсудить поставки продукции в Европу. Приезд гостей ожидается в конце 2019 — начале 2020 года, пишет ТАСС.

Так, в ноябре завод планируют посетить французский винный консультант Александр Винтье с менеджерами компании Maison du Whisky, поставляющей продукцию в Германию, Швейцарию, Нидерланды и другие европейские страны. Делегация познакомится с производством коньяка на всех его стадиях.

«Мы проведем для них экскурсии, ознакомительные мероприятия и потом уже будем разговаривать по поводу контракта на поставки нашей продукции», — рассказал менеджер по продвижению Кизлярского завода Шамиль Мухумаев.

Напомним, АО «Кизлярский коньячный завод», — одно из старейших предприятий в отрасли на территории России, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка и входит в пятерку крупнейших российских производителей коньяка.