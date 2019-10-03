Челябинск, , 13:59 — REGNUM В Челябинской области за три квартала 2019 года органы Госжилинспекции выявили нарушения в начислении платы за услуги ЖКХ на десятки миллионов рублей. Собственникам жилых помещений было возвращено 29 435 163,92 рублей, сообщает пресс-служба областной ГЖИ.

Среди основных нарушений выявлены начисление платы по нормативам при наличии счётчиков учёта потребления, отсутствие корректировки платы за отопление, начисление платы за горячую воду при отсутствии таковой.

Также коммунальщики «ошибаются» с расчётом площади при определении платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды и в определении платы за содержании общего имущества.