Москва, , 14:06 — REGNUM Государственный космический центр имени Михаила Хруничева выйдет на чистую прибыль на три года раньше запланированного, в 2024 году. Об этом сообщил 3 октября журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во время посещения предприятия Рогозин заявил, что ускорить получение первой прибыли Центру Хруничева поможет статус Национального космического центра. Дополнительные 44 млрд рублей пойдут на финансовое оздоровление научно-производственного центра.

Программа оздоровления, таким образом, будет реализована не в 2027-м, а в 2024 году. Чистую прибыль центр, разрабатывающий ракеты «Протон» и «Ангара», получит впервые с 2006 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Рогозин назвал финансовое оздоровление ГКНПЦ имени Хруничева самой острой проблемой Роскосмоса в 2018 году.

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