Брюссель, , 13:50 — REGNUM Одной из ключевых задач нового еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони станет борьба с высоким уровнем госдолга стран-членов ЕС, сказал Джентилони во время своего выступления в Европарламенте в четверг, 3 октября.

Высокий уровень госдолга является «потенциально дестабилизирующим фактором» для экономики, отметил он.

Один из самых высоких уровней госдолга среди стран-членов ЕС — у Италии, которую Джентилони представляет в новом составе Еврокомиссии (134% ВВП). Комиссар отметил, что намерен в своей работе относиться ко всем странам одинаково беспристрастно.

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября.