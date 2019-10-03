Самара, , 13:52 — REGNUM Новый корпус начальной школы лицея информационных технологий открылся в Самаре. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, нехватка мест в начальной школе лицея ощущалась уже давно. Ремонт помещений в здании начали летом текущего года.

По словам чиновников, в настоящее время здесь уже обучаются более 150 школьников вторых и третьих классов.

Отмечается, что во всех классах смонтировано новое мультимедийное оборудование.

Напомним, что самарский лицей информационных технологий в 2019 году стал базовой школой Российской Академии Наук Самарской области. На его базе реализуется инновационная авторская концепция «Информационные технологии в личностно-ориентированном развитии всех участников педагогического процесса».