Киев, , 13:51 — REGNUM Власти Украины допускают возможность приватизации почты и железных дорог страны в случае отмены списка стратегических предприятий, которые не подлежат продаже. Соответствующую запись 3 октября разместил в своем Facebook украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Сегодня Верховная рада приняла законопроект 1054−1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Из перечня объектов исключили «Укрпочту» и «Укржелдорогу» («Укрзализныцю»)», — написал в своём сообщении Криклий.

Также он отметил, что это не значит, что данные предприятия пойдут с молотка. Это, как написал Криклий, является убедительным сигналом того, «что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия».

Кроем этого, министр инфраструктуры пояснил, что, по его мнению, государственная форма делала работу данных предприятий с инвесторами невозможной, что, в свою очередь, мешало их развитию. При этом он подчеркнул, что государство сохранит свой контроль (не менее 50% + 1 акция государственного участия) в компаниях стратегического значения.

Отметим, ранее Верховная рада Украины признала закон 1999 года о «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» утратившим силу. Также украинские депутаты дали поручение правительству подготовить и внести в Раду в течение трех месяцев с момента вступления данного закона в силу список стратегических госпредприятий, в которых будет запрещено продавать государственные пакеты акций.