Рига, , 13:48 — REGNUM Рост налога в Латвии на сжигаемые отходы из расчёта 15 евро на тонну будет стимулировать к большей сортировке мусора, что и декларируется целями ЕС. Об этом, как пишет Dineas Business, сообщили в министерстве защиты среды и регионального развития страны.

Согласно предварительным расценкам, «налог на мусор» в Латвии вырастет с 50 до 60 евро за тонну к 2021 году, и до 65 евро к 2022 г. В тариф для жителей будет включена не только стоимость вывоза мусора, но и стоимость его переработки.

В министерстве сообщили, что общая идея состоит в том, чтобы стимулировать граждан к более активной сортировке отходов, чтобы снизить общий объём несортированного.

Отмечается, что на данный момент расходы на утилизацию мусора в Латвии ниже, чем в среднем по ЕС.