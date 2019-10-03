«Белоруссии и Украине удается обеспечить высокий уровень торгово-экономического сотрудничества и избежать негативного сценария в торговле. Наши страны остаются друг для друга надежными торгово-экономическими партнерами. Если мы для вас пятые, то вы для нас вторые по значимости рынка. Сохранен режим свободной торговли, нет ограничений для взаимных инвестиций, в сотрудничестве широко задействованы диалоговые площадки всех уровней», — заявил 3 октября посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества.

Киев, , 13:45 — REGNUM По его словам, товарооборот Белоруссии с Украиной по итогам января-августа составил $3,8 млрд — на 4% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом белорусский экспорт сократился на 0,7% до $2,7 млрд, а украинский экспорт вырос до $1,1 млрд (+17,5%).

Сокол сообщил также, как отмечает госинформагентство БелТА, что «участие Белоруссии и Украины в различных интеграционных проектах привело не к сворачиванию сотрудничества, а, наоборот, к активизации». Белорусский дипломат констатировал, что «более сильного лоббиста в Евразийской экономической комиссии, чем Белоруссия, для Украины нет».

Отметим, что заседание украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества предшествует визиту Александра Лукашенко на Украину. Белорусский лидер запланировал на 4 октября выступление в Житомире на II Форуме регионов Белоруссии и Украины, а также переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.