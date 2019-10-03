Иркутск, , 13:43 — REGNUM Министерство лесного комплекса Иркутской области, руководитель которого, теперь уже бывший министр Сергей Шеверда арестован по уголовному делу в связи с незаконными рубками в заказнике «Туколонь» вновь оскандалилось. Судя по сообщению, опубликованному сегодня, 3 октября, на официальном сайте областной прокуратуры, речь идёт о нарушениях лесного законодательства сотрудниками ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

При проверке территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Аларскому лесничеству выяснилось, что должностные лица данного учреждения не в полном объеме обеспечивают поступление отчетов об использовании лесов, их воспроизводстве и лесоразведении лесопользователями.

«К принятым отчетам не предоставлены материалы дистанционного зондирования, что является недопустимым. Вместе с тем, должностными лицами территориального управления вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях не рассматривался. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля при исполнении лесопользователями договорных обязательств», — заявляют прокуроры.

Помимо нарушений, связанных с лесовосстановлением, в надзорном органе заявили, что чиновники не в полном объеме выполняют требования лесного законодательства по осуществлению осмотра и оценки состояния лесосек, на которых в 2018 году закончены рубки лесных насаждений, а на официальном сайте регионального министерства лесного комплекса до сих пор не размещены проекты лесовосстановления ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (в части территории лесного фонда Аларского лесничества) и арендатора за 2018 — 2019 г.г.

Напомним, в сентябре 2019 года Иркутская областная прокуратура уведомила, что Министерство лесного хозяйства Иркутской области намеревалось провести аукционы, которые неизбежно привели бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины.

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Ранее в ходе прокурорских проверок, осуществленных на территории Тагульского, Тайшетского и Верхнебирюсинского участковых лесничеств, выяснилось что вместо выборочных рубок проведена сплошнолесосечная рубка.

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