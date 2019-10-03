Москва, , 13:42 — REGNUM В России растёт число граждан, готовых переехать в другой регион для лучшего трудоустройства: в 2017 году — 25% работающих, в 2018-м — 28%, в 2019-м — 33%, показали данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

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При этом большинство российских граждан (65%) не готовы менять свое место жительства для лучшей работы.

В основном готовы переехать в другой город или регион с целью трудоустройства молодые люди 18−34 лет (44−56%). Люди в возрасте 45−60 лет не хотят менять место жительства из-за работы (25%).

Чаще других планируют переезд жители Сибирского и Дальневосточного ФО (42%), реже — Уральском ФО (74%).

Опрос проведен в июле 2019 г. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе).

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