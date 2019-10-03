Москва, , 13:39 — REGNUM Пилотным регионом по развитию возобновляемых источников энергии и созданию автономных гибридных энергоустановок в географически изолированных зонах станет Якутия, сообщает 3 октября пресс-служба компании «РусГидро».

Соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов в Дальневосточном федеральном округе, представители компаний «РусГидро», «Хевел Энергосервис» и Фонда развития Дальнего Востока подписали в рамках III Международного форума «Российская энергетическая неделя». Предметом трёхстороннего сотрудничества станет модернизация дизельной генерации и поэтапный перевод устаревших электростанций на гибридные энергоустановки.

«РусГидро с участием Хевел Энергосервис планирует до конца 2019 года провести аудит объектов дизельной генерации, анализ солнечного потенциала в населённых пунктах Республики Саха и определить возможные населённые пункты для первоочерёдной реализации», — пояснил директор департамента перспективного развития Роман Бердников на панельной дискуссии «Развитие региональных сегментов ВИЭ в России: розничный рынок, изолированные территории, микрогенерация», состоявшейся в рамках Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя — международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики. Его целью являются демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В 2019 году мероприятие проходит со 2 по 5 октября в московском «Манеже».

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