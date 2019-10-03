Орел, , 13:51 — REGNUM Особая экономическая зона «Орёл» создана на территории Мценского района Орловской области. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Новая структура будет способствовать социально-экономическому развитию региона, привлечению инвестиций и созданию двух тысяч дополнительных рабочих мест, сообщили 3 октября в пресс-службе областного правительства.

На территории ОЭЗ «Орёл» планируют разместить производство по переработке различных сортов зерна, молокоперерабатывающий завод, заняться разведением рыбы в установках замкнутого водоснабжения и рыбопереработкой, создать предприятия по производству кожевенной продукции и полиэтиленовых пакетов. Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов составит более 9,2 млрд рублей.

Проект создания в регионе ОЭЗ «Орёл» был представлен президенту России в сентябре 2018 года. Статус «Территории опережающего социально-экономического развития» Мценск получил в апреле 2019 года.