Рим, , 13:32 — REGNUM Решение США ввести новые пошлины в отношении товаров из ЕС стало следствием «коммерческой напряженности глобального уровня», заявил в четверг, 3 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Вместе с тем Конте выразил надежду, что «наш традиционный союзник» (США) с особым вниманием отнесется к стратегически важному для итальянской экономики экспорту.

Как сообщалось ранее, власти США введут пошлины на товары из Евросоюза, в том числе продукты питания, на общую сумму 7,5 млрд долларов.

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