Сеул, , 13:33 — REGNUM В 2018 году Китай обошёл Южную Корею по числу крупнейших компаний по производству автозапчастей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно данным Automotive News, в топ-100 крупнейших производителей автозапчастей оказалось семь китайских компаний (включая Yanfeng, BHAP, CITIC), что позволило Китаю подняться на четвертую строчку рейтинга.

Известно, что Южная Корея занимает пятое место в рейтинге с показателем шесть компаний. В топ-100 вошли: Hyundai Mobis (7-е место), Hyundai Wia (36-е место), Hyundai Transys (38-е место), Hanon Systems (46-е место), Mando Corporation (47-е место) и Hyundai Kefico (91-е место).

Отметим, что первую тройку возглавляют США (23 компании), Япония (23 компании) и Германия (19 компаний).