Сухум, , 13:24 — REGNUM Президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии Тамила Мерцхулава провела встречу с делегацией из Германии, возглавляемой официальным представителем ТПП в Германии Вольфгангом Матцке. Об этом 3 октября сообщает Апсныпресс.

В ходе встречи стороны обсудили работу представительства палаты Абхазии в Германии, перспективы развития торгово-экономических взаимоотношений между бизнес-сообществом Абхазии и Германии.

Участники встречи также обсудили тему возможного инвестирования в Абхазию и организацию пресс-туров.

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