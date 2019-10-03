Тулун, Иркутская область, , 13:24 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались о ходе выполнения поручения российского президента Владимира Путина по поводу скорейшего восстановления жилья для граждан, пострадавших от мощнейшего наводнения летом 2019 года. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте региона по итогам проверки строительных работ в новых микрорайонах Тулуна, в микрорайон Сосновый Бор, что возводится вблизи микрорайона Угольщиков, будут заселены более 500 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для пострадавших от потопа там построят 21 двухэтажный многоквартирный дом из пенобетона. Подрядчики уверяют, что первые три дома будут поставлены под крушу уже в ноябре.

«И также к ноябрю мы должны завершить работы по строительству фундаментов остальных домов», — пояснил начальник участка Кирилл Довченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, начавшегося в Приангарье с 26 июня, пострадавшими признаны более 45 человек. В конце сентября 2019 года сообщалось, что свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья взамен утраченного в результате наводнения получили уже4502 семьи. Но получение сертификата и жилья — это не одно и то же: оплачено только 716 свидетельств на сумму около двух млрд рублей. Общее же количество семей, нуждающихся в новом жилье после потопа, составляет 5718.

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