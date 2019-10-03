Москва, , 13:25 — REGNUM По итогам года стоимость продуктов может увеличиться более чем на 4%. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

Комментируя оценку Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), согласно которой стоимость продуктов питания в России в годовом выражении может вырасти на 3−3,5%, эксперт назвал данный прогноз реалистичным и «консервативным». По его мнению, возможное ускорение темпов роста стоимости продуктов связано с окончанием летнего периода, во время которого высокий урожай благоприятно сказался на ценах.

«У нас заканчивается урожай, начинаются привозные продукты, и они как правило дороже. По итогам года, я думаю, прирост будет чуть выше 4%», — отметил Надоршин.

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