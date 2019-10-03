Сухум, , 13:19 — REGNUM Государственное инвестиционное агентство Абхазии начало предоставлять новую услугу по принципу «одного окна» — помощь в регистрации юридического лица. Предполагается, что услуга будет способствовать привлечению инвесторов в Абхазию. Об этом 3 октября сообщает Апсныпресс.

Юрист Анзор Цкуа указал, что в целях привлечения инвесторов Госинвестагентство ранее создало реестр инвестпроектов, рабочую группу по сопровождению инвестиционных проектов. По словам юриста, обратившись в Госинвестагентство, теперь предприниматель получит квалифицированную и оперативную помощь по оформлению всех необходимых документов и процедур для регистрации юридического лица.