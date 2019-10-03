Иркутск, , 13:11 — REGNUM Иркутская область, которая летом 2019 года пострадала от наводнения, постепенно восстанавливает дорожную инфраструктуру. Особенно актуальны для региона возможности, которые даёт участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги»: это позволило завершить ремонт автомобильной дороги Черемхово — Голуметь — Онот на участке с 27-го по 32-й км в Черемховском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, стоимость данных работ составила 65,4 млн рублей. По словам чиновника, деньги пошли на восстановление 35 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также работы по ремонту водопропускных труб. А сложность данного участка трассы связана с большим количеством тяжеловесного транспорта, который следует в этом районе и разбивает дорогу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В Иркутской области запланировано осуществить работы на 109 объектах.

В конце августа 2019 года Липатов отмечал, что по итогам проверок, которые осуществило региональное министерство строительства, дорожного хозяйства совместно с ФКУ «Прибайкалье», были выявлены нарушения, допущенные подрядчиками при выполнении дорожных работ. В их числе — неправильная расстановка дорожных знаков, выступающие над проезжей частью крышки люков колодцев, некачественная укладка асфальтобетонной смеси и другие.

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