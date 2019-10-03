Заступивший на должность генконсула Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе назвали свои ближайшие и долгосрочные цели. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Дипломат обратил внимание на то, что сейчас проходит Российско-германский год научно-образовательных партнёрств. В рамках данного проекта необходимо организовать новые совместные исследовательские разработки, так и обратить внимание на уже существующие инициативы.

Что касается долгосрочных целей, то они достаточно обширны — консульства должны укрепить экономическое сотрудничество между странами, а также популяризировать немецкий язык.

Напомним, ранее Матиас Крузе заявил, что в Германии обсуждается идея стать страной-партнёром международной выставки «Иннопром». ФРГ может получить такой статус в 2021 году.

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