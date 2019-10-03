Киев, 3 октября 2019, 13:07 — REGNUM Верховная рада Украины рассмотрит семь альтернативных законопроектов о вводе рынка земель сельскохозяйственного назначения и тысячи поправок. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он также напомнил, что в топ-100 крупнейших агропредприятий Украины есть иностранный капитал и иностранный собственник.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламенту Украины нужно доработать проект закона о рынке земель, чтобы не допустить владение украинскими землями представителями российского бизнеса. Он сообщил, что на рассмотрение Рады подано семь альтернативных законопроектов о вводе рынка земли, «которые частично или полностью смогут закрыть пробелы, имеющиеся в законодательстве».