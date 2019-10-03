Киев, , 13:07 — REGNUM Верховная рада Украины рассмотрит семь альтернативных законопроектов о вводе рынка земель сельскохозяйственного назначения и тысячи поправок. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Все будет решаться в баталиях. Важно, чтобы рынок земли появился в каком-либо виде, чтобы экономика начала движение, чтобы кто-то начал покупать, кто-то продавать, чтобы началось движение средств. За счет этих средств мы получаем дополнительные налоги, кто-то консолидирует активы, мы привлекаем инвестиции. 1−2% ВВП это точно должно дать», — сказал Арахамия.

Он также напомнил, что в топ-100 крупнейших агропредприятий Украины есть иностранный капитал и иностранный собственник.

«Если вы сейчас увидите топ-100 самых больших агропредприятий и спросите: «Где нет иностранных средств?» То там будет ноль. Давайте не будем обманывать друг друга и говорить, что у нас иностранцы не владеют землей. Они уже владеют. Если мы хотим запретить, тогда что мы будем делать? Забирать, национализировать или что делать? Они (иностранцы — ред.) берут 50-летние договора аренды», — напомнил Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламенту Украины нужно доработать проект закона о рынке земель, чтобы не допустить владение украинскими землями представителями российского бизнеса. Он сообщил, что на рассмотрение Рады подано семь альтернативных законопроектов о вводе рынка земли, «которые частично или полностью смогут закрыть пробелы, имеющиеся в законодательстве».