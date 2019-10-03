Киев, , 13:07 — REGNUM Российский Газпром должен вернуть «Нафтогазу» возможность получать газ из Туркмении на российско-украинской границе. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал 3 октября на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинская сторона обоснованно требует разблокирования на границе туркменского газа, газа независимых добытчиков в России и газа, предназначенного для европейских контрагентов Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».

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