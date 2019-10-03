Бишкек, , 13:06 — REGNUM Исламский банк развития обещает предоставить правительству Киргизии кредит в размере $20 млн (1 млрд 309 млн рублей) на реализацию проекта «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях». Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

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Займ будет выдан на 30 лет, из которых 10 лет составляет льготный период. Процентная ставка по кредиту будет установлена на уровне 0,75% годовых. Срок реализации проекта — четыре с половиной года.

Отмечается, что проект охватит 102 населенных пункта, в то числе 72 села в Баткенской области и 30 сел в Таласской области.

В ходе рассмотрения законопроекта о ратификации соответствующего соглашения директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев сообщил депутатам о том, что до 2023 года необходимо обеспечить чистой питьевой водой население 530 сел Киргизии.

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